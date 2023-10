Die Probleme in Unterzahl: Was der Eispiraten-Coach ändert

Die Profis des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau sprechen selbstkritisch über eine Baustelle. Positive Nachrichten gibt es derweil von Torhüter Oleg Shilin, der wieder auf dem Eis trainiert.

Fast in jeder dritten Unterzahlsituation hat die Scheibe bisher im Kasten der Eispiraten Crimmitschau gezappelt. Die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores verfügt mit einer Quote von 68,97 Prozent über das schwächste Penalty-Killing in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). "Wir arbeiten an den Details und versuchen, die Belastung...