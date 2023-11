Die Zweite erklimmt Rang eins

In der Regionalliga hat die Sachsenring-Reserve aus Hohenstein-Ernstthal am Wochenende zwei Siege gefeiert. Es war nicht der einzige Grund zum Jubeln.

Perfekter hätte das Wochenende für die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal in der Regionalliga Süd nicht laufen können. Mit zwei souveränen Siegen gegen Lugau (10:0) und in Versbach (7:3) haben sich die Hohenstein-Ernstthaler die Tabellenführung in der vierthöchsten Spielklasse zurückerobert. "Was die...