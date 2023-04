Doppelbelastung: HC Glauchau/Meerane kämpft zweimal um Punkte

Zwei Partien innerhalb von nicht einmal 48 Stunden warten in der Handball-Oberliga auf den HC Glauchau/Meerane. Die Schützlinge von Trainer David Kylisek müssen am Samstag ab 19Uhr auswärts beim NHC Concordia Delitzsch und am Montag ab 17 Uhr zu Hause gegen den HC Elbflorenz Dresden II antreten. Am langen Wochenende müssen alle Teams zweimal...