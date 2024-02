Doppelte Aufgabe sehr gut gemeistert

Mit einer besonderen Aufgabenstellung waren die Nachwuchsjudoka des JC Crimmitschau am Wochenende in Wolfen gefordert. Für das Turnier in Sachsen-Anhalt hatte die Trainerin ihre Schützlinge nicht nur in ihrer angestammten Altersklasse, sondern zudem auch in der jeweils nachfolgenden gemeldet. So sollten die zehn Sportlerinnen und...