Dreimal gegen Leipzig: Volles Programm für Werdau

Ringen: Erster Heimkampf für den Regionalliga-Aufsteiger - Nächste Woche folgen die beiden Traditionsturniere

Den Ringern des AC 1897 Werdau stehen drei ereignisreiche Wochenenden bevor. An diesem Samstag steht 19.30 Uhr der erste Heimkampf der Regionalliga in der Sporthalle des Werdauer Gymnasiums auf dem Plan. Dabei bekommt es der mit einem Sieg und einer Niederlage gestartete Aufsteiger mit dem KFC Leipzig zu tun. Zuvor heißt es an...