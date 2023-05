E-Sport: FSV-Team verpasst die Podestplätze

Es war denkbar knapp für das E-Sports-Team des FSV Zwickau. Auch wenn die Mannschaft am Montag beim Finalturnier um die 3. Liga eMeisterschaft am Ende nur auf Rang 4 der vier Teams landete, so wäre der Sieg für die Zwickauer machbar gewesen. Zum Auftakt entschied im Duell von Marcel Gramann mit dem späteren Titelträger SC Verl ein...