Edelweiß-Duo überrascht zum Start

Überraschend erfolgreich ist das Brüderpaar Jacob und Daniel Kaiser in die neue Saison der Radball-Bezirksliga gestartet. Das Duo vom RV Edelweiß Fraureuth feierte am ersten Spieltag am Sonntag in Ebersdorf in fünf Spielen drei Siege sowie ein Unentschieden und musste nur eine Niederlage hinnehmen. Die beiden erstmals im...