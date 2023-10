Eispiraten Crimmitschau: Der Kapitän bleibt ruhig

In Weißwasser steht am Freitag für den Eishockey-Zweitligisten das erste der prestigeträchtigen Sachsenderbys auf dem Programm. Zuvor schaut Mario Scalzo noch einmal zurück auf seinen Unglücksmoment am Sonntag.

Ein riesiges S-Wort, das beschreibt auch vier Tage später noch am besten die Szene aus dem vergangenen Eispiraten-Heimspiel, die Kapitän Mario Scalzo zur tragischen Figur gegen Krefeld werden ließ. Das zumindest sagt der Verteidiger des Crimmitschauer Zweitligisten angesprochen auf die Situation in der Schlussphase. Bei eigener Überzahl ging...