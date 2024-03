Eispiraten Crimmitschau: Die Bilanz vor dem Viertelfinale spricht für den Gegner

Endlich steht fest, auf wen der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen in den Playoffs treffen wird. Ein Großteil der Fans dürfte damit nicht zufrieden sein.

3:4, 0:1, 2:5, 1:2 – wenn sich die Bilanz der Eispiraten Crimmitschau gegen die Krefeld Pinguine in dieser Saison so fortsetzt, dann ist für den Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen die Reise in den Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) schnell vorbei. Denn gegen die Mannschaft um Ex-NHL-Star Christian Ehrhoff standen in allen vier...