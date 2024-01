Eispiraten Crimmitschau feiern ein (fast) perfektes Wochenende

Mit zwei Siegen hat der Eishockey-Zweitligist die Schlussphase der Hauptrunde eingeläutet. Nur knapp zwei Minuten fehlten, um Goalie Oleg Shilin sogar 120 Minuten ohne Gegentor zu verschaffen.

Die Eispiraten Crimmitschau haben sich am Wochenende eindrucksvoll für die Endphase der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) auf Betriebstemperatur gebracht. Nachdem die Mannschaft von Trainer Jusi Tuores am Freitagabend im Heimspiel gegen Landshut mit dem 3:0 den ersten Sieg nach regulärer Spielzeit in diesem Jahr feiern konnte,...