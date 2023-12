Eispiraten Crimmitschau geben späte Führung zu schnell aus der Hand

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat im letzten Heimspiel des Jahres immerhin zwei Punkte geholt. Im 31. Spiel der Saison ging es dabei erstmals in Penaltyschießen.

Crimmitschau. Scott Feser hat nicht verlernt, wo das Tor steht. Drei Monate fehlte der Stürmer den Eispiraten Crimmitschau verletzungsbedingt und feierte am Donnerstagabend zumindest kurzzeitig ein gelungenes Comeback. Fünf Minuten vor dem Ende traf der Deutsch-Kanadier für den Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen zum 2:1 gegen den EHC Freiburg. Als wenig später zudem noch eine Strafzeit für die Gäste folgte, schien der Großteil der 3924 Zuschauer im Kunsteisstadion im Sahnpark schon beruhigt und hoffte auf einen Sieg im letzten Heimspiel des Jahres. Doch nach einem Puckverlust hob Eispirat Colin Smith mit einer vermeidbaren Strafe die Überzahl auf. Und die Freiburger bedankten sich nur 40 Sekunden nach dem Rückstand mit dem 2:2-Ausgleich. Weil bis zum Ablauf der 60 Minuten keine Mannschaft mehr zu großes Risiko eingehen wollte, ging es in die Verlängerung. Hier hatten die Eispiraten zwar die besseren Chancen, aber da kein Team traf, ging es ins Penaltyschießen. In dem trafen Tobias Lindberg und Vinny Saponari für die Crimmitschauer und sicherten damit den Zusatzpunkt - sehr zur Freude der Fans.

Jubeln konnten die Eispiraten-Fans bereits früh in der Partie. Die Crimmitschauer kamen deutlich agiler aus der Kabine und dominierten in der Anfangsphase. Das machte sich schon früh auf der Anzeigetafel bemerkbar: Nach 3 Minuten und neun Sekunden erzielte Colin Smith die Führung für die Hausherren. Er stand im Slot goldrichtig und der Puck prallte von seinem Schlittschuh ab ins Freiburger Tor. Danach gelang es den Gästen aus dem Breisgau zwar nach und nach, mehr Nadelstiche zu setzen. Wirklich gefährlich waren ihre Aktionen vor Eispiraten-Goalie Oleg Shilin aber nicht.

Das änderte sich im zweiten Drittel, in dem die Partie zunächst vor allem vor dem Tor der Gastgeber stattfand. Die starteten mit einer Unterzahl und mussten wenig später sogar vier Minuten mit einem Mann weniger auf dem Eis agieren. Goldhelm Tobias Lindberg hatte sich nach einer Strafe wegen Stockchecks lautstark darüber beschwert und auch auf der Strafbank noch gemeckert. Das ahndeten die Schiedsrichter mit weiteren zwei Minuten. Doch seine Teamkameraden kämpften verbissen um jeden Puck und überstanden die Situation schadlos. Danach fanden die Eispiraten besser rein, konnten sich aber auch mehrfach bei Oleg Shilin bedanken. Vor allem wie er einen Alleingang der Freiburger in der 33. Minute entschärfte, sorgte für Jubel bei den Anhängern. Doch 56 Sekunden vor der pause war der Keeper machtlos: Den ersten Schuss der Gäste entschärfte er noch, der Abpraller aber landete bei Nick Masters, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Eispirat Vinny Saponari war in dieser Situation zu weit weg vom Gegenspieler, um entscheidend stören zu können.