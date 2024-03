Eispiraten Crimmitschau: Hoffnung im letzten Punktspiel erfüllt sich nicht

Für Sören Sturm, Felix Thomas (von links) und die Eispiraten Crimmitschau lief es am Freitagabend in Bietigheim nicht wie erhofft. Statt mit einem Sieg und einem guten Gefühl in die Playoffs zu gehen, verloren die Westsachsen im letzten Punktspiel der Hauptrunde klar in Bietigheim. Bild: Andreas Kretschel