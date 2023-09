Eispiraten Crimmitschau: Kader, Transfers und Heimspiel-Termine

Die Eispiraten starten am Freitag in die neue DEL-2-Saison. Die Mannschaft und die Heimspieltermine im Sahnpark im Überblick.

Mannschaftskader

Tor: Oleg Shilin (32), Christian Schneider (24)

Abwehr: Felix Thomas (35), Alexander Schmidt (20), Ole Olleff (27), Sören Sturm (33), Gregory Kreutzer (23), Max Balinson (26), Mario Scalzo (38), Philipp Preto (22)

Sturm: Tobias Lindberg (28), Dominic Walsh (34), Lucas Böttcher (21), Jannis Kälble (21), Willy Rudert (22), Thomas Reichel (24), Colin Smith (30), Scott Feser (28), Vinny Saponari (33), Justin Büsing (20), Henri Kanninen (28), Tamas Kanya (22), Hayden Verbeek (25). Marat Khaidarov (21)

Trainer: Jussi Tuores (34). Co-Trainer: Esbjörn Hofverberg (52)

Mannschaftsleiter: Noman Markert (36)

Teamärzte: Matthias Modes (64), Hendrik Baum (53).

Zugänge: Shilin (Köln), Schmidt (Köln/U20), Sturm (Bad Tölz), Kreutzer (Föli/Bremerhaven), Balinson (Orlando), Preto (Föli/Bremerhaven), Lindberg (Vitkovice), Reichel (Wolfsburg), Smith (zuletzt inaktiv), Saponari (Augsburg), Büsing (Föli/Bremerhaven), Verbeek (Spisska Nova Ves), Khaidarov (Föli/Bremerhaven).

Abgänge: Sharipov (Ravensburg), Walters (Halle), Doherty (Karriereende), Schietzold (Leipzig), Lindsten (Turku), Reisnecker (Schwenningen), Gams (Halle), Lemay (Nottingham), Gron (Hannover Indians), Pohl (Hannover Scorpions), Weißgerber (Chemnitz), Tuchel (unbekannt), D'Aoust (unbekannt).

17.09.: Crimmitschau - Bietigheim

24.09.: Crimmitschau - Ravensburg

01.10.: Crimmitschau - Freiburg

08:10.: Crimmitschau - Krefeld

15.10.: Crimmitschau - Kassel

22.10.: Crimmitschau - Landshut

27.10.: Crimmitschau - Selb

03.11.: Crimmitschau - Bad Nauheim

17.11.: Crimmitschau - Regensburg

24.11.: Crimmitschau - Rosenheim

28.11.: Crimmitschau - Kaufbeuren

01.12.: Crimmitschau - Weißwasser

08.12.: Crimmitschau - Dresden

15.12.: Crimmitschau - Bietigheim

22.12.: Crimmitschau - Ravensburg

28.12.: Crimmitschau - Freiburg

02.01.: Crimmitschau - Krefeld

05.01.: Crimmitschau - Kaufbeuren

12.01.: Crimmitschau - Kassel

19.01.: Crimmitschau - Landshu

28.01.: Crimmitschau - Selb

30.01.: Crimmitschau - Bad Nauheim

04.02.: Crimmitschau - Regensburg

11.02.: Crimmitschau - Rosenheim

16.02.: Crimmitschau - Dresden

25.02.: Crimmitschau - Weißwasser

Spielbeginn: Im Normalfall am Sonntag um 17 Uhr und Freitag um 20 Uhr.

Spielstätte: Kunsteisstadon im Sahnpark in Crimmitschau (5555 Zuschauer). Nur die Partie am 16. Februar gegen Dresden findet als Auftakt des "Hockey Outdoor Triple" in der Vogtland-Arena Klingenthal statt.

Modus: Die Teams auf den Plätzen 1 bis 6 erreichen die Play-offs. Die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen Pre-Play-offs. Der Rest muss in die Play-downs. Es gibt einen Absteiger.

