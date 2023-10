Eispiraten Crimmitschau: Kapitän wird zur tragischen Figur

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen muss das erste Null-Punkte-Wochenende der Saison verkraften. Nach der Niederlage am Freitagabend in Rosenheim war zu Hause gegen Krefeld nichts zu holen.

Crimmitschau.

Die Eispiraten Crimmitschau finden in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) vorerst nicht zurück in die Erfolgsspur. Nach der 3:6-Niederlage am Freitagabend bei Aufsteiger Starbulls Rosenheim verlor die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores auch am Sonntag zu Hause. Gegen die Krefeld Pinguine hieß es am Ende 3:4 (0:1,1:1, 2:2). Dabei zeigte sich erneut eine mangelnde Chancenverwertung bei den Crimmitschauern, die zudem am Ende noch Pech hatte.