Eispiraten Crimmitschau kassieren deutliche Niederlage beim Aufsteiger

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat zum zweiten Mal in Folge keine Punkte geholt. Vor dem Spiel in Rosenheim stand ein ehemaliger Crimmitschauer besonders im Mittelpunkt.

Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau ist in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) weiter auf der Suche nach Form vom Saisonbeginn. Nach dem 0:2 am Dienstag in Regensburg verlor die Mannschaft von Trainer Jussi Tuores am Freitagabend auch bei Aufsteiger Starbulls Rosenheim. Am Ende scheiterten die Westsachsen beim 3:6 (2:2, 0:1, 1:3)...