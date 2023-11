Eispiraten Crimmitschau mit „englischer Woche“: Was wird bei einem prall gefüllten Spielplan überhaupt im Training gemacht?

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen bereitet sich auf zwei Spitzenspiele vor. Bei der Konkurrenz gab es dagegen bereits den vierten Trainerwechsel in der noch jungen Saison.

Fünf Partien innerhalb von zehn Tagen müssen die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) absolvieren. Die "englische Woche" wird am Freitag (ab 20 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser und am Sonntag (ab 17 Uhr) mit der Auswärtspartie bei den Kassel Huskies beendet. Dabei handelt es sich um...