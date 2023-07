Eispiraten Crimmitschau starten auswärts in die neue Saison

In sieben Wochen starten die Eispiraten Crimmitschau in die neue Saison der DEL 2. Die Westsachsen treten dabei am 15. September zum Auftakt auswärts in Landshut an und empfangen zwei Tage später DEL-Absteiger Bietigheim im heimischen Sahnpark. Bild: Andreas Kretschel