Eispiraten-Keeper verletzt: Oleg Shilin auf dem Weg in die Klinik

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau muss im zweiten Heimspiel der Saison den Ausfall seines Torhüters verkraften. Welche Informationen gibt es bisher zur Verletzung?

Für Torhüter Oleg Shilin vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau war die Partie gegen die Towerstars Ravensburg am Sonntag schon nach sechs Minuten beendet. Der 32-jährige Keeper hat sich eine Verletzung am rechten Fuß zugezogen, hieß es in der ersten Drittelpause aus dem Umfeld der Eispiraten-Kabine. Der Deutsch-Russe soll zu...