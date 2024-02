Eispiraten: Verteidiger übernimmt neue Rolle

Eishockey: Max Balinson gehört zu torgefährlichsten Abwehrspielern der Liga

Max Balinson hat ungewohnt viel Zeit. Nach einem Querpass von Vinny Saponari kann er die Hartgummischeibe im Powerplay anhalten und zurechtlegen. Der 27-Jährige zirkelt sie in der 46. Minute mit einem Handgelenkschuss zum Ausgleich in die obere Ecke des gegnerischen Tores. Danach spielen sich die Eispiraten Crimmitschau am...