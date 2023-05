Empor West stellt eine Vizemeisterin

Bei den Deutschen Badminton-Meisterschaften der Senioren in Herrenberg (Baden-Württemberg) hat Heidi Degen vom SV Empor West Zwickau am Wochenende eine Silbermedaille gewonnen. Es ist ihre erste Medaille seit 2017. In der Altersklasse O 70 (70 bis 74 Jahre) wurde sie Vizemeisterin im Mixed-Doppel mit Kurt Ehrler (BC Offenburg). Sie...