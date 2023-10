Erneut keine Punkte für Seniorenteam

Die Seniorenkegler des SV Rot-Weiß Werdau warten weiter auf die ersten Punkte in der neuen Saison der 2. Verbandsliga. Nach der klaren 1:7-Niederlage zum Auftakt in Auerbach war für die Mannschaft beim 3:5 beim SKV Markranstädt am Wochenende erneut nichts zu holen. Den Ausschlag gab dabei das Gesamtkegelergebnis, in dem die...