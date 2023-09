Erste Niederlage für die Eispiraten Crimmitschau

Bad Nauheim.

Die Eispiraten Crimmitschau sind in der DEL 2 aus der Erfolgsspur geraten. Im fünften Saisonspiel verloren die Westsachsen das erste Mal in dieser Saison. Mit 3:4 (1:1, 1:0, 1:2/0:1) unterlagen sie am Freitagabend beim EC Bad Nauheim nach Penaltyschießen.