Erster Turniererfolg bei den Männern

Tennistalent Nasim Star vom 1. TC Zwickau hat zum ersten Mal in seiner Karriere ein Männerturnier gewonnen. Der 15-Jährige setzte sich am Wochenende beim 13. Erfurter Herrencup U 21 durch und wurde damit seiner Favoritenrolle als topgesetzter Spieler gerecht. Nachdem er am Samstag aufgrund der Hitze noch einige spielerische...