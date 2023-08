ESV Lok will in der Landesklasse vorn mitmischen

Mit einem Aufgebot von 25 Spielern und einem Durchschnittsalter von 23,2 Jahren startet der ESV Lok Zwickau am Samstag in die neue Spielzeit. Der Tabellendritte der Fußball-Landesklasse West der vergangenen Saison ist dabei zunächst in der ersten Runde des Landespokalwettbewerbs bei der SG Hartenfels/Torgau aus der Landesklasse...