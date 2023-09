ESV-Talente holen sich Selbstvertrauen

Für einen möglichen Wechsel an den Bundesstützpunkt Chemnitz haben sich Pauline Lehmann und Mali Frenzel am Samstag Selbstvertrauen geholt. Beim Sächsischen Turntalentpokal in Leipzig vertrat das Duo den ESV Lok Zwickau im Feld der rund 80 Sportlerinnen aus den Stützpunkten Chemnitz, Dresden, Halle, Leipzig und Zwickau sehr...