ETC-Duo gehört zum Turnieraufgebot

Anastasia Gruß und Mathilda Heine vom ETC Crimmitschau bestreiten im August ihre nächsten Länderspiele für die deutsche U-18-Nationalmannschaft. Die beiden Eishockeyspielerinnen gehören zum Kader beim 3-Nationen-Turnier vom 22. bis 27. August am Bundesstützpunkt in Füssen. Die von Franziska Busch betreute Auswahl trifft dort...