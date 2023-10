ETC-Frauen feiern Kantersieg im Pokal

Mit einem Kantersieg haben sich die Eishockeyspielerinnen des ETC Crimmitschau den Einzug in die nächste Runde des Deutschen Pokalwettbewerbs gesichert. Die mit dem ESV Halle in einer Spielgemeinschaft auflaufenden Westsächsinnen gewannen am Wochenende beim EJ Kassel IceCats 31:0. Dabei trugen sich alle Spielerinnen in die...