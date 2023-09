Falsch&Richtig

Im Beitrag "Hohenstein schießt FC St. Pauli ab" aus der Montagsausgabe wurde vermeldet, dass Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal an diesem Samstag ein Testspiel gegen FC International Kadan austrägt. Das ist falsch. Das Testspiel findet erst in der nächsten Woche am 7. Oktober ab 14 Uhr im Hot-Sportzentrum statt.