Favoriten dominieren Adventslauf

Ausdauerspezialist Tom Förster kann es auf allen Untergründen: Im Vorjahr gewann der Glauchauer - im Foto ganz rechts in schwarz - den Zwickauer Adventslauf auf Schnee, am Sonntag setzte sich der Sportler von der LG Braunschweig zur 21. Auflage in kurzer Hose und Achselshirt erneut über die 10-km-Distanz durch. Im Ziel hatte Förster in 33:27...