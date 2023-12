Fokus auf eine gesicherte Abwehr

Bevor am 16. und 17. Dezember endlich die ersten Heimspiele der neuen Saison anstehen, sind die Zweitliga-Wasserballer des SV 04 Zwickau am Wochenende doppelt auswärts gefordert. Vor allem am Samstag kommt ein schweres Spiel auf das Team von Trainer Ludwig Will zu. Ab 19.45 Uhr sind die Zwickauer bei Vorjahresmeister OSC Potsdam II...