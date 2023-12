Fortschritt beendet Niederlagenserie

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge haben die Keglerinnen des SV Fortschritt Glauchau wieder einen Punktgewinn gefeiert. Bei der Spielgemeinschaft KSV Plauen/TSV Zwickau holten die Glauchauerinnen in einer packenden Partie ein 4:4-Remis. Die ersten vier direkten Duelle gingen dabei alle an die Gastgeberinnen. Melanie Hans...