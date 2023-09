Frauenteam setzt eine Spielzeit aus

Kegeln: Personalmangel in Hohenstein-Ernstthal

Von Sachsens höchster Spielklasse ins Nichts: Noch vor dem Saisonstart in der Kegel-Verbandsliga hat die Frauenmannschaft des KSV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal ihren Rückzug verkündet. Grund dafür ist ein akuter Mangel an Spielerinnen. " Bereits zu den ersten beiden angesetzten Spieltagen hätte man nicht in der geforderten...