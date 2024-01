Fraureuth muss Ausfall verkraften

Zum Auftakt der Radball-Oberliga in Wiednitz ist die Bilanz des RV Edelweiß Fraureuth, der erstmals mit zwei Mannschaften in der höchsten sächsischen Spielklasse antritt, zwiespältig ausgefallen. Das erste Team der Westsachsen konnte in vier Partien nur einen Zähler holen. Allerdings müssen die Fraureuther auch einen...