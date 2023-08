FSV-Kapitän: "Wir sind noch nicht soweit"

Fußball-Regionalliga: Die Zwickauer Stimmen zum bitteren 1:4 in Erfurt

Das Spiel beim FC Rot-Weiß Erfurt kam für die neu formierte Mannschaft des FSV Zwickau in der Fußball-Regionalliga Nordost ganz offensichtlich zu früh. Das haben FSV-Trainer Rico Schmitt und sein Kapitän Davy Frick am Sonntag nach der 1:4-Niederlage mit ganz ähnlichen Worten so eingeschätzt. "Wir hatten uns das anders...