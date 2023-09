FSV Zwickau: Mit Köpfchen und ohne "Zimbo" in die nächste Pokalrunde

Der Fußball-Regionalligist hat im Landespokal beim Kreisoberligisten Roßweiner SV nichts anbrennen lassen. Während ein Stürmer fehlte, kam ein anderer dabei zu seinem ersten Kurzeinsatz.

Der FSV Zwickau ist seiner Favoritenrolle in der zweiten Runde des Sachsenpokals gerecht geworden und hat den Roßweiner SV vor 1300 Zuschauern standesgemäß mit 5:0 (1:0) besiegt. Allerdings taten sich die Zwickauer beim Kreisoberligisten am Samstag lange Zeit schwer. Erst in der 38. Minute besorgte Kilian Senkbeil nach Ecke von Yannic Voigt mit...