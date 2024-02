Fünf Topergebnisse reichen nicht zu Sieg

Das dürften die Zweitligakegler des TSV 90 Zwickau auch nicht alle Tage erleben: Fünf von sechs Spielern knackten am Samstag im Auswärtsspiel in Mücheln die 600er-Marke, am Ende stand für die Gäste trotzdem eine 3:5-Niederlage zu Buche. Denn auch die Hausherren, die souverän die Tabelle anführen, spielten ähnlich...