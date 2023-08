Fünf Vereine der Fußball-Westsachsenliga setzen auf neue Trainer

Die Spannung der Vorsaison ist nicht so leicht zu toppen: Sowohl im Rennen um den Kreismeistertitel als auch im Abstiegskampf waren 2022/23 die Entscheidungen in der Fußball-Westsachsenliga erst am letzten Spieltag Ende Juni gefallen. Fortschritt Lichtenstein nimmt die im Duell mit Limbach-Oberfrohna verpasste Meisterschaft als Motivation mit ins...