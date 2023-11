Fünfter Erfolg in Serie macht Mut fürs Duell mit dem Spitzenreiter

In der Rückrunde derRegionalliga läuft es für die Werdauer Ringer weiter perfekt. Dass im Endspurt aber kein Gegner zu unterschätzen ist, bekam am Wochenende die Konkurrenz um die Medaillen zu spüren.

Tabellenplatz 3 gefestigt und einen überzeugenden Heimauftritt gezeigt - so lässt sich das Duell der Regionalliga-Ringer des AC Werdau am Samstagabend mit dem 1. Luckenwalder SC zusammenfassen. Hatten sich beide Teams Ende September in der Hinrunde beim 15:12 für die Werdauer noch ein spannendes Aufeinandertreffen geliefert, so...