Für 71-Jährige wird jeder Start ein Sieg

Das Seniorenschwimmfest ihres SV Zwickau 04 istfür Gudrun Geßner ein Pflichttermin. Aber nicht nur sie sorgte für vieleErfolge der Gastgeber.

Das Schwimmen ist eine absolute Leidenschaft von Gudrun Geßner. Von Kindesbeinen an fühlte sie sich im Wasser pudelwohl und besuchte später sogar die Sportschule in Magdeburg. Auch mit mittlerweile 71 Jahren ist die Zwickauerin noch immer im nassen Element zu Hause und als Seniorensportlerin erfolgreich. Allein in diesem Jahr...