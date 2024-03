Fußball-Landesklasse: Mülsen siegt dank Brüderpaar und bleibt erster Verfolger von Lok Zwickau

Die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb haben im Derby gegen den Meeraner SV den zweiten Heimerfolg in Serie eingefahren. Die Tabellenspitze ist so weiter fest in westsächsischer Hand.

Viel besser hätte der Sonntagnachmittag für den Kapitän des SV Blau-Gelb Mülsen, Jonas Schebitz, kaum laufen können. Nicht nur gewann seine Mannschaft das Derby in der Fußball-Landesklasse West gegen den Meeraner SV, er und sein jüngerer Bruder Noah erzielten beim 2:1-Heimsieg die beiden Treffer für die Hausherren. „Wir hatten einiges...