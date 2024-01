Fußball-Westsachsenliga – oder die Saison der Besonderheiten

Zur Winterpause in der höchsten Spielklasse des Fußball-Kreisverbandes Zwickau fällt das Zwischenfazit in mehrfacher Hinsicht überraschend aus. Vor allem ein Verein sorgt für allgemeines Staunen bei den Fans.

So was hat man lange nicht gesehen: Der bisherige Saisonverlauf in der Fußball-Westsachsenliga hatte eine ganze Reihe von Besonderheiten zu bieten. "Freie Presse" blickt auf die Höhepunkte im positiven und negativen Sinne zurück.