Fußballfest in Meerane: Roter Hügel lockt rund 1000 Zuschauer zu Kreisklasse-Spiel

Hannover, Dresden, Leipzig, Göppingen und Wilhelmshaven. Diese Autokennzeichen waren am Samstag rund um den Sportplatz Roter Hügel in Meerane zu finden. Sie alle wollten das Fußballspiel zwischen der Spielgemeinschaft Schönberg/Oberwiera und dem Meeraner SV III in der 1. Kreisklasse sehen. Wobei die meisten der rund 1000 Zuschauer nicht wegen...