Gastgeber setzen sich doppelt in westsächsischen Handball-Derbys durch

Für die Handballer aus Fraureuth und vom HC Pleißental hieß der Gegner am Wochenende ZHC Grubenlampe. Spannung kam dabei nur in einer von vier Halbzeiten auf.

Eines ist den Handballern des HC Fraureuth und des neu gegründeten HC Pleißental derzeit gemein: Sie stehen nach sechs Spieltagen an der Tabellenspitze. Während die Fraureuther in der Bezirksliga mit fünf Siegen und einer Niederlage einen Zähler Vorsprung auf Verfolger Burgstädt haben, dominiert der HC Pleißental in der Kreisliga Vogtland...