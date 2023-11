Gelungener Auftakt in die Oberligasaison

Die Oberligamannschaft Herren 65 des TC Sachsenring Zwickau ist mit einem Achtungserfolg in die neue Tennis-Hallensaison gestartet. In Lichtenstein gewannen die Zwickauer deutlich 10:2 gegen Planeta Radebeul. Den Grundstein für den souveränen Sieg legte die Sachsenring-Mannschaft bereits in den vier Einzelbegegnungen. Sowohl Frank...