Gersdorfer erwarten starke Starterfelder

Einen spannenden Wettkampftag verspricht das Starterfeld beim 13. Glück-Auf-Pokal der Abteilung Turnen der SSV Blau-Weiß Gersdorf am Samstag. Insgesamt haben sie fast 90 Sportlerinnen und Sportler im Vorfeld angemeldet. In der Turnhalle an der Hauptstraße zeigen dabei ab 10 Uhr zunächst der Nachwuchs sowie die Senioren ihr...