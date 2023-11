Gersdorfer zum Auftakt ohne Punkte

In der Faustball-Oberliga hat die Männermannschaft der SSV Blau-Weiß Gersdorf ihre ersten vier Saisonspiele verloren. In der Doppelspielrunde in der Sporthalle des Clemens-Winkler-Gymnasiums in Aue, wo die Gersdorfer den Spieltag veranstalteten, zog das SSV-Team je zweimal gegen den SV Groitzsch und den SC DHfK Leipzig den...