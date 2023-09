Glauchau/ Meerane agiert zu unkonzentriert

Handball-Oberliga: HC muss sich beim USV Halle mit 28:33 geschlagen geben

Die Abstimmung in der Abwehr und die Effektivität im Angriff stimmen zu Beginn der neuen Saison in der Handball-Oberliga beim HC Glauchau/Meerane noch nicht. Deshalb ist die Partie am Samstagabend beim USV Halle mit 28:33 (15:17) verloren gegangen. "Wir haben uns - vor allem in den wichtigen Situationen - zu viele...