Glauchau mit zwei weiteren Abgängen

Abwehrspieler Tom Lang wird vom VfB Empor Glauchau zu seinem Heimatverein ESV Lok Zwickau wechseln. Über diese Personalie hat am Dienstag der Fußball-Landesligist aus Glauchau auf seiner Facebook-Seite informiert. Demnach war Lang in seiner Zeit beim VfB Empor immer wieder von Verletzungen ausgebremst worden und so nur zu zwölf...