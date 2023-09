Glauchauer lassen sich von den Serien nicht blenden

Die Rollen scheinen glasklar verteilt zu sein, wenn Fußball-Landesligist VfB Empor Glauchau am Sonntag ab 14 Uhr den Aufsteiger Motor Wilsdruff empfängt. Nach einem etwas holprigen Start sind die Hausherren in Fahrt gekommen. Nach dem 1:1 gegen Rabenstein (im Bild: Marian Albustin am Ball) setzte es noch eine 3:5-Niederlage bei Borea Dresden,...