Glauchauer wird in Erfurt Zweiter

Tom Förster hat beim gut besetzten 50. Erfurter Silvesterlauf am Sonntag den zweiten Platz in der Gesamtwertung belegt. Der für die LG Braunschweig startende 21-jährige Glauchauer musste sich im 10-Kilometer-Rennen in einer Zeit von 31:27 Minuten nur knapp Robin Müller vom LC Topteam Thüringen (31:23 min) geschlagen geben. Auch...